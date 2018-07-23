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В Таджикистане заочно судят лидера запрещенной в стране ПИВТ
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В Таджикистане заочно судят лидера запрещенной в стране ПИВТ 

РИА Новости 23 июля 2018
ДУШАНБЕ, 23 июл — РИА Новости, Лидия Исамова. В производстве Верховного суда Таджикистана находится уголовное дело в отношении Мухиддина Кабири — лидера признанной в стране террористической и экстремистской Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ), заявил председатель ВС Шермухаммад Шохиён.
"Мухиддин Кабири заочно обвиняется по 16 статьям УК, среди которых «Возбуждение национальной, расовой и местнической вражды», «Организация преступного сообщества», «Насильственный захват власти», «Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя Таджикистана», «Хищение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». Судебный процесс над лидером ПИВТ проходит в закрытом режиме", — сказал он.
В конце сентября 2015 года Верховный суд Таджикистана по иску генпрокурора страны признал Партию исламского возрождения террористической и экстремистской, запретил ее деятельность на территории республики.
По решению Верховного суда в Таджикистане были запрещены выпуск партийной газеты, распространение видео, аудиопродукции, литературы и всей агитационной литературы партии, заблокирован сайт ПИВТ, запрещен ввоз любых материалов, касающихся ее деятельности.
Лидеры партии были обвинены в подготовке и финансировании вооруженного мятежа экс-замминистра обороны Минобороны Абдухалима Назарзода. В августе 2016 года ВС вынес приговоры сроками от 25 до 28 лет арестованным ранее членам высшего политического совета и президиума ПИВТ-всего 17 человек. Лидер ПИВТ Мухиддин Кабири, покинувший Таджикистан еще в марте 2015 года был объявлен в международный розыск.
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