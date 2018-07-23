В Таджикистане заочно судят лидера запрещенной в стране ПИВТ

"Мухиддин Кабири заочно обвиняется по 16 статьям УК, среди которых «Возбуждение национальной, расовой и местнической вражды», «Организация преступного сообщества», «Насильственный захват власти», «Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя Таджикистана», «Хищение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». Судебный процесс над лидером ПИВТ проходит в закрытом режиме", — сказал он.

В конце сентября 2015 года Верховный суд Таджикистана по иску генпрокурора страны признал Партию исламского возрождения террористической и экстремистской, запретил ее деятельность на территории республики.

По решению Верховного суда в Таджикистане были запрещены выпуск партийной газеты, распространение видео, аудиопродукции, литературы и всей агитационной литературы партии, заблокирован сайт ПИВТ, запрещен ввоз любых материалов, касающихся ее деятельности.