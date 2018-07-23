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Президент Белоруссии распорядился благоустроить мемориалы военной истории
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Президент Белоруссии распорядился благоустроить мемориалы военной истории 

РИА Новости 23 июля 2018
Фото: РИА Новости
МИНСК, 23 июл — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал распоряжение, согласно которому к празднованию 75-й годовщины освобождения республики от фашистских захватчиков будут благоустроены и восстановлены мемориалы и памятники воинской славы, сообщила в понедельник пресс-служба белорусского лидера.
"В 2018 году — первом полугодии 2019 года будут благоустроены и восстановлены мемориалы и памятники воинской славы, одиночные и братские могилы воинов, погибших в годы Первой мировой и Великой Отечественной войн, воинские кладбища, отдельные воинские участки общих кладбищ, места массового захоронения гражданского населения. Соответствующее распоряжение подписал президент Беларуси", — говорится в сообщении пресс-службы.
Правительству поручено обеспечить утверждение правил благоустройства мест захоронений. «Они предусматривают установление режимов охраны и использования этих мест и направлены на соблюдение общественного порядка, предупреждение повреждения, разрушения, уничтожения и иного вредного воздействия на них, вызванного хозяйственной или другой деятельностью», — уточнили в пресс-службе.
Мероприятия по благоустройству и восстановлению мест захоронений будут проведены «в целях подготовки к празднованию 75-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и формирования уважительного отношения к событиям истории государства, повлекшим массовые жертвы среди гражданского населения».
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