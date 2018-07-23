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На международном конкурсе «Воин содружества» в Армении Вооружённые Силы России представят военнослужащие ЗВО
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На международном конкурсе «Воин содружества» в Армении Вооружённые Силы России представят военнослужащие ЗВО 

ТК «Звезда» 4 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Программа соревнований рассчитана на 5 дней и включает в себя военно-спортивные состязания «Атлет», «Профессионал» и «Снайпер», интеллектуальный тур «Эрудит», конкурс талантов «Кавалер» («Сударыня»).
В городе Дилижан (Тавушская область) в Армении с 28 июля по 2 августа пройдет десятый, юбилейный международный конкурс военно-профессионального мастерства военнослужащих дружественных армий «Воин содружества».
Вооружённые Силы Российской Федерации представят военнослужащие Западного военного округа (ЗВО), которые в июне текущего года стали победителями всеармейского этапа состязаний.
В нынешнем году участие в конкурсе «Воин содружества» принимают команды из России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии.
Каждый коллектив представлен 4 военнослужащими, в том числе 1 девушкой.
Программа соревнований рассчитана на 5 дней и включает в себя военно-спортивное состязание «Атлет», конкурсы по предметам боевой подготовки «Профессионал» и «Снайпер», интеллектуальный тур «Эрудит» и конкурс талантов «Кавалер» («Сударыня»).
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