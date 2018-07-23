На международном конкурсе «Воин содружества» в Армении Вооружённые Силы России представят военнослужащие ЗВО

Программа соревнований рассчитана на 5 дней и включает в себя военно-спортивные состязания «Атлет», «Профессионал» и «Снайпер», интеллектуальный тур «Эрудит», конкурс талантов «Кавалер» («Сударыня»).

городе Дилижан (Тавушская область) в Армении с 28 июля по 2 августа пройдет десятый, юбилейный международный конкурс военно-профессионального мастерства военнослужащих дружественных армий «Воин содружества».

Вооружённые Силы Российской Федерации представят военнослужащие Западного военного округа (ЗВО), которые в июне текущего года стали победителями всеармейского этапа состязаний.

Казахстана, Киргизии. В нынешнем году участие в конкурсе «Воин содружества» принимают команды из России, Армении, Белоруссии

Каждый коллектив представлен 4 военнослужащими, в том числе 1 девушкой.

Программа соревнований рассчитана на 5 дней и включает в себя военно-спортивное состязание «Атлет», конкурсы по предметам боевой подготовки «Профессионал» и «Снайпер», интеллектуальный тур «Эрудит» и конкурс талантов «Кавалер» («Сударыня»).