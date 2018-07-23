Суриков: Достижение дипотношений Москвы и Минска в том, что белорусы хотят жить в союзе с РФ

— Россия и Беларусь уже более 26 лет состоят в дипломатических отношениях. Какие основные достижения можно выделить?

Александр Суриков: Когда подписывались документы о дипломатических отношениях, о создании союзного государства и т. д., в те далекие времена была эйфория и в России, и в Беларуси, и во всех странах СНГ, что нас запад ждет, что нас там так любят. Тогда мнение общества было примерно такое: больше хотели жить с западом, с Евросоюзом , и меньше, конечно, с Россией. Вот за 26 лет прошедшие, особенно за последние лет 15, коренным образом удалось поменять ситуацию. И по состоянию на 1 января 2018 года по оценке независимых экспертных лабораторий западных, не российских и белорусских, 65% белорусов хотят жить в союзе с Россией, а только 20% — с Евросоюзом.

— Согласитесь, что все равно без каких-то конфликтных ситуаций не обходятся отношения стран. Например, это касается нефти и газа. Как Минск решает эти вопросы?

Александр Суриков: Да не Минск решает, а мы решаем: Россия и Минск. Вы когда-нибудь видели прекрасные отношения продавца и покупателя? Вы ж на базаре торгуетесь. А это что? Это то же самое: продавец и покупатель, российские компании — продавец и белорусские покупатели. Ведь покупателю хочется подешевле, а продавцу — подороже. Вот это причина всех споров. И общего знаменателя у покупателя с продавцом не бывает и никогда не будет. А может быть только когда сам покупатель и является потребителем, вот тогда да. Нам говорят: «Вот дайте мне цену, как в Смоленске». В Смоленске продавец у нас «Газпром» , он же там и покупатель. А в Минске нет. Если минские местные сети, которые занимаются дальнейшей перепродажей газа после получения от подразделений «Газпрома», станут частью «Газпрома», тогда цена будет сквозная, «газпромовская». Это возможно. Надо садиться и разговаривать, чтобы совместить интересы продавца и покупателя.

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