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Замглавы Минздрава Белоруссии уволили после обвинений в коррупции
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Замглавы Минздрава Белоруссии уволили после обвинений в коррупции 

ТАСС 23 июля 2018
МИНСК, 23 июля. /ТАСС/. Заместитель министра здравоохранения Белоруссии Игорь Лосицкий, обвиняемый в коррупции, уволен с государственной службы. Об этом говорится в постановлении Совета министров Белоруссии, опубликованном в понедельник на официальном сайте правительства.
"Лосицкий Игорь Геннадьевич освобожден от должности заместителя министра здравоохранения Республики Беларусь в связи с поступком, несовместимым с нахождением на государственной службе", — отмечается в документе.
Бывший замглавы Минздрава Белоруссии Игорь Лосицкий был задержан в начале июля сотрудниками Комитета государственной безопасности (КГБ) республики за получение взяток. В КГБ тогда заявили, что Лосицкий задержан и помещен под стражу за «благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию по организации государственной регистрации изделий медицинского назначения», а также за «лояльное отношение при выборе поставщиков медицинской техники».
Всего по делу о коррупции в сфере здравоохранения в качестве подозреваемых в Белоруссии проходит около 60 человек.
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