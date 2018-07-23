Замглавы Минздрава Белоруссии уволили после обвинений в коррупции

МИНСК , 23 июля. / ТАСС /. Заместитель министра здравоохранения Белоруссии Игорь Лосицкий, обвиняемый в коррупции, уволен с государственной службы. Об этом говорится в постановлении Совета министров Белоруссии, опубликованном в понедельник на официальном сайте правительства.

"Лосицкий Игорь Геннадьевич освобожден от должности заместителя министра здравоохранения Республики Беларусь в связи с поступком, несовместимым с нахождением на государственной службе", — отмечается в документе.

Бывший замглавы Минздрава Белоруссии Игорь Лосицкий был задержан в начале июля сотрудниками Комитета государственной безопасности (КГБ) республики за получение взяток. В КГБ тогда заявили, что Лосицкий задержан и помещен под стражу за «благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию по организации государственной регистрации изделий медицинского назначения», а также за «лояльное отношение при выборе поставщиков медицинской техники».

Всего по делу о коррупции в сфере здравоохранения в качестве подозреваемых в Белоруссии проходит около 60 человек.