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Россельхознадзор ввёл контроль на дорогах из-за шампиньонов из Белоруссии
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Россельхознадзор ввёл контроль на дорогах из-за шампиньонов из Белоруссии 

Говорит Москва 24 июля 2018
Фото: РИА 57
Ранее белорусская фитосанитарная служба получила уведомление о временной приостановке поставок шампиньонов в Россию.
В Россельхознадзоре заверяют, что ситуация стабильная.
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