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Россельхознадзор ввёл контроль на дорогах из-за шампиньонов из Белоруссии
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Россельхознадзор ввёл контроль на дорогах из-за шампиньонов из Белоруссии
Говорит Москва
24 июля 2018
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Фото:
РИА 57
Ранее белорусская фитосанитарная служба получила уведомление о временной приостановке поставок шампиньонов в
Россию
.
В
Россельхознадзоре
заверяют, что ситуация стабильная.
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