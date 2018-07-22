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Россия поставила Армении оружие по кредитному соглашению на $200 миллионов
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Россия поставила Армении оружие по кредитному соглашению на $200 миллионов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЕРЕВАН, 22 июл — РИА Новости. Поставки Армении вооружений по армяно-российскому кредитному соглашению на 200 миллионов долларов полностью завершены, заявил в воскресенье журналистам министр обороны Армении Давид Тоноян.
"Поставлено современное оружие. Не исключено, что такого нет даже на вооружении российской армии", — цитирует министра агентство Sputnik Армения.
Тоноян отметил также, что армяно-российские дружественные отношения скреплены многими договорами, однако не исключил возможности пересмотра некоторых положений в случае необходимости.
В июне 2015 года было подписано соглашение о предоставлении Россией Армении государственного экспортного кредита на 200 миллионов долларов на приобретение военной продукции российского производства. В соответствии с межправительственным соглашением, подписанным 24 октября 2017 года, РФ предоставит армянской стороне государственный экспортный кредит в 100 миллионов долларов для финансирования поставок продукции военного назначения.
Армянская сторона использует кредит для финансирования до 90% стоимости каждого контракта. Предоплата должна составить не менее 10% стоимости контракта и осуществляться армянской стороной в пользу уполномоченных российских организаций. В проекте соглашения указывается, что кредит выдается со сроком погашения 15 лет (с 2023 по 2037 годы) под 3% годовых. Армения должна воспользоваться кредитными средствами в 2018–2022 годах.
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