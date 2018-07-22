Военные инженеры из Белоруссии и Пакистана осмотрели мемориальный комплекс на Мамаевом кургане 

Гости посмотрели смену часовых роты почетного караула у Вечного огня.
Военные инженеры из Белоруссии и Пакистана почтили память павших в Сталинградской битве. В Волгоград военнослужащие прибыли для участия в конкурсе «Инженерная формула» армейских международных игр. Они посетили мемориальный комплекс на Мамаевом кургане, побывали у монумента «Родина-мать» и возложили цветы. Военнослужащим рассказали историю обороны Сталинграда.
Подвиг советских солдат участники состязаний назвали примером мужества и героизма.