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Военные инженеры из Белоруссии и Пакистана осмотрели мемориальный комплекс на Мамаевом кургане
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Военные инженеры из Белоруссии и Пакистана осмотрели мемориальный комплекс на Мамаевом кургане 

ТК «Звезда» 47 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Гости посмотрели смену часовых роты почетного караула у Вечного огня.
Военные инженеры из Белоруссии и Пакистана почтили память павших в Сталинградской битве. В Волгоград военнослужащие прибыли для участия в конкурсе «Инженерная формула» армейских международных игр. Они посетили мемориальный комплекс на Мамаевом кургане, побывали у монумента «Родина-мать» и возложили цветы. Военнослужащим рассказали историю обороны Сталинграда.
Подвиг советских солдат участники состязаний назвали примером мужества и героизма.
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