Страны ЦА проведут экономический форум в Узбекистане

Страны Центральной Азии собираются провести региональный экономический форум в октябре в Узбекистане , сообщает МИД страны.

Накануне, 21 июля, делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел страны Абдулазизом Камиловым приняла участие во встрече глав внешнеполитических ведомств государств Центральной Азии, которая состоялась в городе Чолпон-Ата в Кыргызстане

«Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов пригласил участников мероприятия принять участие в работе регионального экономического форума стран Центральной Азии, проведение которого запланировано на октябрь текущего года», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В ходе мероприятия стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной повестки дня и дальнейшему развитию механизмов многостороннего сотрудничества в Центральной Азии.

Кроме того, была отмечена необходимость дальнейшего развития сотрудничества в области обеспечения безопасности и активизации торгово-экономических связей между странами региона.

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