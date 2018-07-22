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Страны ЦА проведут экономический форум в Узбекистане
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Страны ЦА проведут экономический форум в Узбекистане 

Мир24 22 июля 2018
Страны Центральной Азии собираются провести региональный экономический форум в октябре в Узбекистане, сообщает МИД страны.
Накануне, 21 июля, делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел страны Абдулазизом Камиловым приняла участие во встрече глав внешнеполитических ведомств государств Центральной Азии, которая состоялась в городе Чолпон-Ата в Кыргызстане.
«Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов пригласил участников мероприятия принять участие в работе регионального экономического форума стран Центральной Азии, проведение которого запланировано на октябрь текущего года», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
В ходе мероприятия стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной повестки дня и дальнейшему развитию механизмов многостороннего сотрудничества в Центральной Азии.
Кроме того, была отмечена необходимость дальнейшего развития сотрудничества в области обеспечения безопасности и активизации торгово-экономических связей между странами региона.
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