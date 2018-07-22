ВШЭ: реальные зарплаты в Белоруссии превысили российские

Реальные зарплаты в Белоруссии превысили российские показатели оплаты труда в 2013-2015, 2017 годах. Об этом говорится в спецвыпуске мониторинга «Межстрановые сопоставления заработных плат в 2011–2017 годах», подготовленном экспертами Института социальной политики Высшей школы экономики (ВШЭ).

Согласно исследованию, в 2013 году размер реальной зарплаты в России по обменному курсу паритета покупательной способности (ППС) составил $1385,7, в Белоруссии — $1533,8, в 2014 году в России —$1439,7, в Белоруссии — $1551,9, в 2015 году в России — $1426,2, в Белоруссии — $1526,1. В 2016 году эти показатели были примерно на одном уровне — $1475,4 и $1474,9 соответственно. В 2017 году реальная заработная плата в Белоруссии ($1602,6) снова превысила российскую ($1550,0).

«Результаты анализа динамики заработных плат, выполненного с использованием обменных курсов по ППС, говорят о сближении позиций России и таких стран, как Белоруссия, Азербайджан, Румыния Болгария и Китай по размеру оплаты труда. При этом среди стран СНГ российские показатели уступают только уровню оплаты труда в Белоруссии», — говорится в исследовании.

При этом по оценке на основе валютных обменных курсов, заработная плата в России в 2017 году составила $671, что выше, чем в Белоруссии ($421,9), Кыргызстане ($216,3), Молдавии ($308,1), Казахстане ($459,1).

Эксперты отмечают, что в 2017 году разрыв в уровнях заработной платы по номинальному валютному обменному курсу между Россией и странами СНГ связан с ухудшением относительного положения таких стран. Кроме того, отмечается, что на протяжении всего рассматриваемого периода средний уровень заработных плат во всех странах СНГ не превышал российского уровня оплаты труда 2017 года.

Аналитики обращают внимание, что наименьший разрыв в заработных платах с Россией наблюдается в Казахстане. Там заработная плата была ниже российской на 30-40% в 2016-2017 годах, а до этого, в 2015 году, показатели были почти идентичными.