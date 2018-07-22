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Торжества по случаю 165-летия противопожарной службы Беларуси прошли в Минске
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Торжества по случаю 165-летия противопожарной службы Беларуси прошли в Минске 

ИА Синьхуа 22 июля 2018
Фото: ИА Синьхуа
Минск, 21 июля /Синьхуа/ — В Минске сегодня прошли торжества, посвященные 165-летию противопожарной службы Беларуси. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 21 июля /Синьхуа/ — В Минске сегодня прошли торжества, посвященные 165-летию противопожарной службы Беларуси. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 21 июля /Синьхуа/ — В Минске сегодня прошли торжества, посвященные 165-летию противопожарной службы Беларуси. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 21 июля /Синьхуа/ — В Минске сегодня прошли торжества, посвященные 165-летию противопожарной службы Беларуси. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 21 июля /Синьхуа/ — В Минске сегодня прошли торжества, посвященные 165-летию противопожарной службы Беларуси. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 21 июля /Синьхуа/ — В Минске сегодня прошли торжества, посвященные 165-летию противопожарной службы Беларуси. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 21 июля /Синьхуа/ — В Минске сегодня прошли торжества, посвященные 165-летию противопожарной службы Беларуси. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 21 июля /Синьхуа/ — В Минске сегодня прошли торжества, посвященные 165-летию противопожарной службы Беларуси. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 21 июля /Синьхуа/ — В Минске сегодня прошли торжества, посвященные 165-летию противопожарной службы Беларуси. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 21 июля /Синьхуа/ — В Минске сегодня прошли торжества, посвященные 165-летию противопожарной службы Беларуси. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 21 июля /Синьхуа/ — В Минске сегодня прошли торжества, посвященные 165-летию противопожарной службы Беларуси. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 21 июля /Синьхуа/ — В Минске сегодня прошли торжества, посвященные 165-летию противопожарной службы Беларуси. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 21 июля /Синьхуа/ — В Минске сегодня прошли торжества, посвященные 165-летию противопожарной службы Беларуси. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 21 июля /Синьхуа/ — В Минске сегодня прошли торжества, посвященные 165-летию противопожарной службы Беларуси. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 21 июля /Синьхуа/ — В Минске сегодня прошли торжества, посвященные 165-летию противопожарной службы Беларуси. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
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