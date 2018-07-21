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18 групп спецназа встретились на соревнованиях «Зеленая тропа»
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18 групп спецназа встретились на соревнованиях «Зеленая тропа» 

ТК «Звезда» 21 июля 2018
Фото: ТК «Звезда»
Более 350 бойцов групп специального назначения из России, Белоруссии, Армении и Казахстана в течение 10 дней будут бороться за звание лучшего.
В Псковской области на базе соединения специального назначения Западного военного округа начались соревнования среди групп специального назначения «Зеленая тропа». 18 разведывательных групп прибыли на соревнования из России, Белоруссии, Армении и Казахстана; а в качестве наблюдателей на соревнованиях присутствуют представители Китая, Киргизии и Узбекистана.
Более 350 бойцов спецназа в течении 10 конкурсных дней будут бороться за звание лучшего. Им предстоит продемонстрировать судьям практические навыки и умения, физическую подготовку, знания военной топографии, минно-подрывного дела, военно-медицинской подготовки и других дисциплин, подготовку по которым проходят специальные подразделения. Вместо обычных, участники будут выполнять огневые упражнения тактических стрельб, которые представляют собой практически реальный бой с самостоятельным выбором очерёдности поражения целей и молниеносными бросками для смены огневых позиций. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.
Соревнования по полевой выучке «Зелёная тропа» — это чемпионат подразделений специального назначения и школа передового опыта, эффективная методическая площадка для подготовки элиты специальной разведки Вооружённых Сил России.
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