Ещё
Россия ограничила поставки белорусской компании из-за кишечной палочки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия ограничила поставки белорусской компании из-за кишечной палочки 

РИА Новости 20 июля 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Россельхознадзор с 23 июля ограничивает поставки продукции белорусского производителя мяса ООО «Славинпродукт» из-за обнаруженных в его говядине бактерий кишечной палочки, следует из опубликованных на сайте российского ведомства документов.
В середине июня Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции семи белорусских предприятий, в числе которых был и «Славинпродукт». Тогда в его говядине нашли не только кишечную палочку, но и антибиотики тетрациклиновой группы.
"Россельхознадзор с 23 июля 2018 года вводит временные ограничения на поставки на территорию Российской Федерации продукции, произведенной предприятием Республики Беларусь ООО «Славинпродукт» — повторное выявление БГКП (бактерии группы кишечной палочки. — Прим. ред.) в говядине (два случая)", — говорится в документе.
Кроме того, ведомство вводит режим усиленного контроля в отношении ряда белорусских компаний за нарушение требований ЕАЭС и РФ. Среди них — ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика» — за метаболиты нитрофуранов в мясе птицы, КПУП «Мозырские молочные продукты» — за кишечную палочку в твороге, Солигорский филиал ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» — за нитраты в питьевом молоке.
Последние новости
Большое наказание России: спрогнозирован скорый обвал рубля На Украине массово отметили "неправильный" День ВДВ Юмористы Петросян и Степаненко делят имущество в суде
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появилось фото гибели авианосца США56
На «Нашествии» произошла трагедия163
В Сочи оправдались за трагедию с погибшим ребенком44
Петросян: гора с плеч свалилась76
Путин сорвал наступление на Донбасс763
Видео
03:33
Украина ищет президента
Украина В мире
04:07
Трамп предупредил об угрозе войны
В мире США
00:41
Герой боевиков: для чего Сигал нужен МИДу
В мире Статьи
00:41
В Сочи оправдались за трагедию с погибшим ребенком
Происшествия Общество
00:58
«Сукачев — наш!»: музыканта поддержали в споре с Макаревичем
Шоу-бизнес
00:26
В Альпах разбился самолет: пассажиры погибли
Катастрофы Происшествия
00:38
Петросян: гора с плеч свалилась
Шоу-бизнес
01:15
В Альпах разбился самолет времён войны
Происшествия В мире
00:55
«Люди видели, будто что-то летело»
Наука и техника Статьи
02:57
На «Нашествии» произошла трагедия
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение