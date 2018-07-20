Россия ограничила поставки белорусской компании из-за кишечной палочки

МОСКВА , 20 июл — РИА Новости Россельхознадзор с 23 июля ограничивает поставки продукции белорусского производителя мяса ООО «Славинпродукт» из-за обнаруженных в его говядине бактерий кишечной палочки, следует из опубликованных на сайте российского ведомства документов.

В середине июня Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции семи белорусских предприятий, в числе которых был и «Славинпродукт». Тогда в его говядине нашли не только кишечную палочку, но и антибиотики тетрациклиновой группы.

"Россельхознадзор с 23 июля 2018 года вводит временные ограничения на поставки на территорию Российской Федерации продукции, произведенной предприятием Республики Беларусь ООО «Славинпродукт» — повторное выявление БГКП (бактерии группы кишечной палочки. — Прим. ред.) в говядине (два случая)", — говорится в документе.