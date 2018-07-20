Пашинян рассказал об отсутствии изменений в отношениях Армении и ЕС

Об этом сообщает ТАСС.

«С помощью наших международных партнёров мы сможем быстрее провести реформы, но не собираемся быть в роле просителя. После революции мы слышим много приветствующих заявлений, но не чувствуем существенного изменения политики», — сказал он во время пресс-конференции.

По словам премьера, во время его визита в Брюссель , ряд партнёров Армении из ЕС заявили о готовности предоставить помощь в случае существенных изменений в стране.

«Это удивительно, поскольку мы за 2 месяца без внешней помощи смогли искоренить коррупцию. Нам не были нужны те миллионы, которые были выделены прежним властям для того, чтобы бороться с коррупцией. Такой подход удивляет», — добавил политик.

Ранее Пашинян также указывал на то, что политика ЕС в отношении Армении «такая же, какой была четыре месяца назад».