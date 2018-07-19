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Ереван отреагировал на стрельбу российских солдат в армянском селе
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Путин допустил обострение ситуации на Украине

Ереван отреагировал на стрельбу российских солдат в армянском селе 

Lenta.ru 59 минут назад
Фото: Lenta.ru
Устроенная российскими военными стрельба в селе Паник Ширакской области Армении является провокацией против отношений Москвы и Еревана и суверенитета Армении. Об этом в четверг, 19 июля, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, передает агентство «Новости-Армения».
По его словам, существует проблема с выявлением механизмов расследования инцидента. «Для расследования должны быть выяснены пункты, касающиеся межгосударственных договоров и законодательства Армении. Однако я знаю, что уже сейчас в полиции готовятся соответствующие материалы, и надеюсь, что дальнейший ход следствия будет результативным», — добавил Пашинян.
Кроме того, в среду министр обороны Армении Давид Тоноян обсудил подробности инцидента с временным поверенным России в Ереване Андреем Ивановым, военным атташе посольства России в Армении Евгением Булавинцевым и командиром российской 102-й базы Владимиром Елкановым. Министр потребовал у российской стороны предоставить подробную информацию о случившемся. Елканов рассказал, что проведение учений, вызвавших переполох, было включено в согласованную с армянской стороной программу боевой подготовки российской базы на 2018 год, о чем командование базы в соответствующем порядке оповестило компетентные органы Армении.
17 июля военнослужащие 102-й российской военной базы провели учения на административной территории села Паник, напугав местных жителей стрельбой холостыми патронами.
В социальной сети Facebook также появилась видеозапись беседы местных жителей с российскими военнослужащими.
Губернатор Ширакской области Карен Саруханян позже заявил, что российские военные сообщили о форс-мажорной ситуации и извинились за инцидент.
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