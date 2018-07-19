В Кишиневе оппозиция устроила митинг

На митинге в Кишиневе оппозиция пыталась прорваться в парламент

Сторонники оппозиции во время митинга около здания парламента Молдавии попытались прорваться внутрь, но были остановлены полицией, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Кандидат в мэры Кишинева , вице-председатель партии "Платформа "Достоинство и Правда" Андрей Нэстасе 17 июля призвал своих сторонников прийти на массовый митинг. На призыв откликнулось около двухсот человек. Люди скандируют "Нэстасе — мэр!" и "Долой диктатуру!", а также требуют, чтобы к ним вышел спикер парламента Адриан Канду.

Митингующие, чтобы добиться признания выборов мэра Кишинева, попытались силой прорваться в здание правительства, но были остановлены полицией. После этих действий протестующих, которые обещали проводить акцию мирно, сотрудников правоохранительных органов на подходе к парламенту стало еще больше.

"Полиция пыталась остановить прессу, чтобы они не освещали наш протест. Мы здесь, чтобы передать властям на рассмотрение резолюцию, принятую 1 июля", — сказал Нэстасе.

Резолюция, утвержденная ранее, предусматривает признание результатов выборов мэра Кишинева, отмену смешанной избирательной системы, а также отставку судей, отказавшихся утвердить итоги голосования в столице Молдавии.

Протестующие уверены, что их число возрастет после полудня, они надеются, что многие присоединяться к протесту во время обеденного перерыва.

Досрочные выборы мэра в столице Молдавии проходили в два этапа, второй тур состоялся 3 июня. По данным ЦИК, победителем стал кандидат от партии "Платформа "Достоинство и Правда" Нэстасе, набравший 52,57% голосов. Высшая судебная палата 25 июня окончательно признала выборы недействительными из-за агитации в день выборов, а Центральная избирательная комиссия 29 июня аннулировала результаты голосования. В ответ на это оппозиция создала "Комитет национального сопротивления" и пообещала устраивать протесты до тех пор, пока не будут выполнены требования народа.