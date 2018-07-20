Пашинян рассказал об отношении к пранкерам

Пашинян рассказал об отношении к действиям российских пранкеров

"Помимо юмора, вижу и политическое содержание. Возможно, они (пранкеры. — Прим. ред.) пытались уточнить, насколько ЕС содействовал революции в Армении. Думаю, уточнили, закончили", — сказал Пашинян в пятницу на пресс-конференции.

По словам армянского премьера, представители ЕС через дипломатические каналы были оповещены, что он не вел с ними телефонных разговоров, но отнеслись к этому с недоверием, считая, что ряд армянских дипломатов не были проинформированы о них.