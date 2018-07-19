Власти Армении отреагировали на стрельбу российских военных в селе Паник

Армянский премьер Никол Пашинян в четверг прокомментировал инцидент со стрельбой холостыми патронами, которую в селе Паник открыли военнослужащие 102-й российской военной базы, напугав местных жителей.

Пашинян назвал произошедшее в селе Паник недопустимым. «Я считаю это провокацией против армяно-российских дружественных отношений и суверенитета Армении », — приводит его слова АМИ «Новости — Армения».

Премьер-министр Армении потребовал привлечь к ответственности тех, кто виновен в инциденте. «Для расследования должны быть выяснены пункты, касающиеся межгосударственных договоров и законодательства Армении», — сказал он, отметив, что полиция готовит соответствующие материалы.

В свою очередь министр обороны Армении Давид Тоноян обсудил произошедшее с временным поверенным России в Армении Андреем Ивановым , военным атташе генералом-майором Евгением Булавинцевым и командиром российской 102-й базы в Армении полковником Владимиром Елкановым. Сообщается, что глава армянского военного ведомства потребовал от российской стороны полную информацию об инциденте.

Елканов заявил, что военные учения были включены в согласованную с армянской стороной программу боевой подготовки российской 102-й базы на 2018 год. Он подчеркнул, что командование базы в соответствующем порядке оповестило компетентные органы Армении.

Напомним, 17 июля российские военные провели учения на административной территории села Паник Ширакской области, напугав местных жителей стрельбой холостыми патронами. После инцидента российская сторона принесла официальные извинения за произошедшее.