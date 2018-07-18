Пашинян освободил от должности замглавы СК и замглавы военного инспектора

«Указом премьер-министра Никола Пашиняна замглавы Следственного комитета Ваагн Арутюнян и заместитель главного инспектора Микаел Арутюнян освобождены с занимаемых должностей по собственному заявлению», — отмечается в документе.

Арзуманян занимал должность заместителя Главного военного инспектора Армении с 27 июня 2018 года. Арутюнян был назначен заместителем руководителя Следственного комитета страны с в 2014 году.

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