Пашинян освободил от должности замглавы СК и замглавы военного инспектора 

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в среду, 18 июля, подписал указы об увольнении замглавы Следственного комитета республики Ваагна Арутюняна и замглавы военного инспектора — Микаеля Арзуманяна, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу армянского кабмина.
«Указом премьер-министра Никола Пашиняна замглавы Следственного комитета Ваагн Арутюнян и заместитель главного инспектора Микаел Арутюнян освобождены с занимаемых должностей по собственному заявлению», — отмечается в документе.
Арзуманян занимал должность заместителя Главного военного инспектора Армении с 27 июня 2018 года. Арутюнян был назначен заместителем руководителя Следственного комитета страны с в 2014 году.
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