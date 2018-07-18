Предприятия Таджикистана вновь заработали на природном газе из Узбекистана

Душанбе, 17 июля / Синьхуа / — После возобновления поставок природного газа из Узбекистана сегодня на нем работают сразу 12 предприятий Таджикистана , сообщает агентство Ховар со ссылкой на первого заместителя генерального директора «Таджиктрансгаз» Шавката Шоимзода.

По его словам, Таджикистан закупает в Узбекистане примерно 126 млн кубических метров природного газа на свыше 15 млн долл. Количество промышленных предприятий, использующих импортный газ, увеличивается. После полного восстановления газопровода, который простаивал более пяти лет, жители Таджикистана также смогут пользоваться природным газом, отметил он. —0—