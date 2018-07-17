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Управделами премьера Армении уволился после критики в соцсетях
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Управделами премьера Армении уволился после критики в соцсетях 

Говорит Москва 2 часа назад
«Не думаю, что мои религиозные взгляды, заявления в адрес первого президента Армении, связанная с компанией „Аштарак Кат“ история… остались без объяснений с моей стороны. Но все мы должны считаться с определёнными реалиями», — написал Ачемян в Facebook.
Ранее Ачемян заявил, что считает себя последователем религиозной организации «Слово жизни». Кроме того, в СМИ появилась информация о том, что Ачемян потребовал у действующих собственников одной из крупнейших в Армении фабрики по производству молочных продуктов «Аштарак Кат» вернуть предприятие бывшему собственнику, последователю «Слову жизни». Его заявление в адрес первого президента Армении о том, что «он слеп не только физически, но и политически», вызвало шквал критики в соцсетях.
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