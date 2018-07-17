Управделами премьера Армении уволился после критики в соцсетях

«Не думаю, что мои религиозные взгляды, заявления в адрес первого президента Армении , связанная с компанией „Аштарак Кат“ история… остались без объяснений с моей стороны. Но все мы должны считаться с определёнными реалиями», — написал Ачемян в Facebook.

Ранее Ачемян заявил, что считает себя последователем религиозной организации «Слово жизни». Кроме того, в СМИ появилась информация о том, что Ачемян потребовал у действующих собственников одной из крупнейших в Армении фабрики по производству молочных продуктов «Аштарак Кат» вернуть предприятие бывшему собственнику, последователю «Слову жизни». Его заявление в адрес первого президента Армении о том, что «он слеп не только физически, но и политически», вызвало шквал критики в соцсетях.