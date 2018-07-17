Пашинян обсудил Карабах с Тер-Петросяном

Как сообщает Sputnik Армения, встреча по инициативе Тер-Петросяна с Пашиняном состоялась накануне, 16 июня, сообщает телеграмм-канал правительства Армении.

"Тер-Петросян выразил свою точку зрения по поводу преодоления проблем, стоящих перед Арменией", — говорится в сообщении.

Стороны также обсудили внешнюю политику и карабахский конфликт.

Эскалация карабахского конфликта

В период со 2 по 5 апреля 2016 года произошла самая крупная эскалация карабахского конфликта с момента заключения перемирия. Ереван сообщил о наступательных действиях азербайджанской стороны, при этом в Баку заявили об обстрелах со стороны ВС Армении. Согласно официальным данным, обе стороны конфликта понесли потери, в том числе среди мирных жителей.

О ходе урегулирования Карабахского конфликта читайте здесь >>

На встрече было достигнуто соглашение о неукоснительном выполнении соглашений о перемирии (от 1994 года) и о укреплении режима прекращения огня (от 1995 года). Стороны согласились, что необходим мониторинг возникающих инцидентов и внедрение механизма их расследования в рамках полномочий команды постоянного представителя ОБСЕ.