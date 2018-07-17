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Пашинян обсудил Карабах с Тер-Петросяном
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Пашинян обсудил Карабах с Тер-Петросяном 

Sputnik Азербайджан 1 час назад
Фото: Sputnik Азербайджан
БАКУ, 17 июл — Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и первый президент Армении Левон Тер-Петросян обсудили карабахскую проблему и стоящие перед Арменией вызовы.
Как сообщает Sputnik Армения, встреча по инициативе Тер-Петросяна с Пашиняном состоялась накануне, 16 июня, сообщает телеграмм-канал правительства Армении.
"Тер-Петросян выразил свою точку зрения по поводу преодоления проблем, стоящих перед Арменией", — говорится в сообщении.
Стороны также обсудили внешнюю политику и карабахский конфликт.
Эскалация карабахского конфликта
В период со 2 по 5 апреля 2016 года произошла самая крупная эскалация карабахского конфликта с момента заключения перемирия. Ереван сообщил о наступательных действиях азербайджанской стороны, при этом в Баку заявили об обстрелах со стороны ВС Армении. Согласно официальным данным, обе стороны конфликта понесли потери, в том числе среди мирных жителей.
Пятого апреля 2016 года при содействии Москвы стороны договорились о приостановке военных действий, однако нарушения на линии соприкосновения продолжались вплоть до 16 мая того же года. В этот день в Вене состоялась первая с начала обострения ситуации в Карабахе встреча президентов Азербайджана и Армении — Ильхама Алиева и Сержа Саргсяна при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта (России, Франции, США).
О ходе урегулирования Карабахского конфликта читайте здесь >>
На встрече было достигнуто соглашение о неукоснительном выполнении соглашений о перемирии (от 1994 года) и о укреплении режима прекращения огня (от 1995 года). Стороны согласились, что необходим мониторинг возникающих инцидентов и внедрение механизма их расследования в рамках полномочий команды постоянного представителя ОБСЕ.
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