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Навка объяснила, почему Лукашенко обнимает ее как родную
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Навка объяснила, почему Лукашенко обнимает ее как родную 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Фигуристка Татьяна Навка опубликовала в соцсетях совместное фото с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, и рассказала, почему он обнимает ее как родную.
По словам спортсменки, встретившей Лукашенко на финале ЧМ–2018 в Москве, она выступала за Белоруссию на двух Олимпиадах:
«И поэтому с Александром Григорьевичем мы старые, добрые друзья! Вот встретились вчера на футболе обнял меня, как родную! Очень рада встрече!», — написала она на своей странице в Instagram.
Напомним, фигуристка Татьяна Навка выступала за Белоруссию в 1994 году в Норвегии и в 1998 году в Японии.
В минувшее воскресенье в Москве на стадионе «Лужники» прошел финальный матч ЧМ–2018 между сборными Франции и Хорватии. Победу одержали французы со счетом 4:2.
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