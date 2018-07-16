Навка объяснила, почему Лукашенко обнимает ее как родную 

Фигуристка Татьяна Навка опубликовала в соцсетях совместное фото с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, и рассказала, почему он обнимает ее как родную.
По словам спортсменки, встретившей Лукашенко на финале ЧМ–2018 в Москве, она выступала за Белоруссию на двух Олимпиадах:
«И поэтому с Александром Григорьевичем мы старые, добрые друзья! Вот встретились вчера на футболе обнял меня, как родную! Очень рада встрече!», — написала она на своей странице в Instagram.
Напомним, фигуристка Татьяна Навка выступала за Белоруссию в 1994 году в Норвегии и в 1998 году в Японии.