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Медведев в конце июля обсудит с премьерами стран ЕврАзЭС сотрудничество в энергетике
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Медведев в конце июля обсудит с премьерами стран ЕврАзЭС сотрудничество в энергетике 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 26-27 июля обсудит в Санкт-Петербурге с главами кабминов стран ЕврАзЭС сотрудничество в энергетике и цифровой сфере. Об этом сообщили в пресс-службе правительства России.
"Заседание Евразийского межправительственного совета пройдет под председательством Дмитрия Медведева 26-27 июля в Санкт-Петербурге", — говорится в сообщении. Отмечается, что в мероприятии также примут участие представители Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.
"В центре внимания встречи будут вопросы цифрового развития государств Евразийского экономического союза, взаимодействия в сферах энергетики и транспорта, промышленной кооперации и таможенного сотрудничества, совершенствования нормативно-правовой базы ЕврАзЭС", — отметили в кабмине.
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