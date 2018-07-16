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В Армении обрушилось здание центра экспертиз Минюста
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В Армении обрушилось здание центра экспертиз Минюста 

РИА Недвижимость 1 час назад
Фото: Вестник Кавказа
ЕРЕВАН, 16 июл — РИА Новости. Здание центра экспертиз министерства юстиции Армении частично обрушилось, погиб начальник отдела пожарно-технических и электротехнических экспертиз, сообщила в понедельник глава управления информации и по связям с общественностью Минюста Лусине Мартиросян.
"Аппарат Минюста Армении скорбит в связи с безвременной кончиной начальника отдела пожарно-технических и электротехнических экспертиз Араика Карапетяна", — говорится в сообщении Мартиросян в Facebook.
Она уточнила РИА Новости, что Карапетян погиб под обломками здания.
Также в результате ЧП два человека получили ранения.
РИА Недвижимость: последние новости
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