В Армении обрушилось здание центра экспертиз Минюста

ЕРЕВАН , 16 июл — РИА Новости . Здание центра экспертиз министерства юстиции Армении частично обрушилось, погиб начальник отдела пожарно-технических и электротехнических экспертиз, сообщила в понедельник глава управления информации и по связям с общественностью Минюста Лусине Мартиросян.

"Аппарат Минюста Армении скорбит в связи с безвременной кончиной начальника отдела пожарно-технических и электротехнических экспертиз Араика Карапетяна", — говорится в сообщении Мартиросян в Facebook.

Она уточнила РИА Новости, что Карапетян погиб под обломками здания.

Также в результате ЧП два человека получили ранения.