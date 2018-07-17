Киргизские мигранты перевели из России 954 миллиона долларов за 2018 год

БИШКЕК , 17 июл — РИА Новости . За пять месяцев 2018 года приток денежных переводов в Киргизию от трудовых мигрантов составил $972,3 миллиона, из них 954 миллиона долларов перечислили выходцы из республики, работающие в РФ , сообщается в обзоре, опубликованном на сайте национального банка республики.

Белоруссия, По официальным данным, на сегодняшний день в России находятся более 600 тысяч трудовых мигрантов из республики. После вступления Киргизии в ЕАЭС в августе 2015 года мигранты из республики в РФ уравнены в трудовых правах с российскими гражданами. Международное интеграционное экономическое объединение было создано на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства 1 января 2015 года. Сейчас его членами являются Россия, Армения Казахстан и Киргизия.

"За январь-май приток денежных переводов от трудовых мигрантов составил $972,3 миллиона. По сравнению с прошлым годом показатель увеличился на $120,8 миллиона", — сообщается в обзоре.

При этом трудовые мигранты республики, работающие в России, осуществили денежные переводы в Киргизию в размере $954,4 миллиона, отмечает нацбанк.

Всего за этот период из Киргизии в другие страны были перечислены около $196 миллионов, чистый приток денежных переводов в страну за январь-май оценивается в $776 миллионов, уточняется в сообщении.