Ещё
В Псковской области проходят международные соревнования Минобороны «Зеленая тропа — 2018»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Трамп: сдачи Москвы будет недостаточно
Трамп: сдачи Москвы будет недостаточно

В Псковской области проходят международные соревнования Минобороны «Зеленая тропа — 2018» 

Псковская губерния 58 минут назад
На полигоне отдельного соединения специального назначения Западного военного округа в Псковской области 15 июля прошло открытие соревнования по полевой выучке среди групп специального назначения «Зеленая тропа». Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ, в соревновании участвуют группы специального назначения от соединений военных округов и флотов, ВДВ. Кроме того, в соревновании также принимают участие группы из Армении, Белоруссии, Казахстана. Прибыли наблюдатели из Узбекистана, Киргизии и Китая. В ходе конкурса участники будут соревноваться в личной подготовке, а также в составе группы. Военнослужащие покажут мастерство выполнения нормативов по физической, медицинской, огневой, боевой, инженерной подготовке и военной топографии. Соревнования завершатся 26 июля. Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Яндекс. Дзен», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках»
Псковская губерния: последние новости
Согласительная комиссия по подготовке бюджета Псковской области начала свою работу «Псковпищепром» отозвал иск к Василию Салопову о взыскании 1,2 млрд рублей Гавунас направил в СУ СК по Псковской области ходатайство об изъятии документов в Генпрокуратуре
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп назвал Россию противником55
Израиль сбил российский беспилотник376
Религиозных пассажиров сняли с рейса в Москву10
Горела как свечка. Стали известны детали трагедии Рубинчик8
Украинец умер после драки с россиянином в Турции208
Видео
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
04:17
В Финляндии опубликовали письмо Путину и Трампу
В мире
00:39
Новый рейтинг: почему Европа боится Россию
В мире Статьи
01:17
Трамп назвал Россию противником
В мире
Пара занялась сексом на шоссе в Петербурге
Общество
04:43
Без стола и компании: россияне не хотят работать дома
Экономика Статьи
04:37
«Танго танцуют вдвоем»: финны дали совет Путину и Трампу
В мире Статьи
01:24
Хабенский попал в базу украинского «Миротворца»
Украина В мире
04:15
Пенсионным изменениям в день старта ЧМ дали объяснение
Личный счет
00:12
Израиль сбил российский беспилотник
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение