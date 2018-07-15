На полигоне отдельного соединения специального назначения Западного военного округа в Псковской области 15 июля прошло открытие соревнования по полевой выучке среди групп специального назначения «Зеленая тропа». Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ, в соревновании участвуют группы специального назначения от соединений военных округов и флотов, ВДВ. Кроме того, в соревновании также принимают участие группы из Армении, Белоруссии, Казахстана. Прибыли наблюдатели из Узбекистана, Киргизии и Китая. В ходе конкурса участники будут соревноваться в личной подготовке, а также в составе группы. Военнослужащие покажут мастерство выполнения нормативов по физической, медицинской, огневой, боевой, инженерной подготовке и военной топографии. Соревнования завершатся 26 июля. Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Яндекс. Дзен», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках»