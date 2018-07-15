Псковская губерния: последние новости

Согласительная комиссия по подготовке бюджета Псковской области начала свою работу

«Псковпищепром» отозвал иск к Василию Салопову о взыскании 1,2 млрд рублей

Гавунас направил в СУ СК по Псковской области ходатайство об изъятии документов в Генпрокуратуре