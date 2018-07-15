Азербайджан рассказал об отбитом нападении армянских диверсантов. В Ереване отрицают попытку прорыва

Министерство обороны Азербайджана сообщило в воскресенье о пресечении попытки разведывательно-диверсионной группы из Армении перейти линию соприкосновения войск на границе двух стран, передает ТАСС

"15 июля утром разведывательно-диверсионная группа противника пыталась перейти линию соприкосновения войск на госгранице Азербайджана и Армении в направлении Газахского района. В результате бдительности подразделений ВС Азербайджана провокационная попытка неприятеля пресечена", — сообщила пресс-служба ведомства.

По данным азербайджанского Минобороны, «понеся потери, группа вынуждена была отступить, один ее член взят в плен». «Пленный назвался Кареном Казаряном , 1984 года рождения», — отмечается в информации. Азербайджанская армия потерь не понесла, сообщили в Баку.