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Азербайджан рассказал об отбитом нападении армянских диверсантов. В Ереване отрицают попытку прорыва
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Азербайджан рассказал об отбитом нападении армянских диверсантов. В Ереване отрицают попытку прорыва 

Newsru.com 33 минуты назад
Фото: Newsru.com
Министерство обороны Азербайджана сообщило в воскресенье о пресечении попытки разведывательно-диверсионной группы из Армении перейти линию соприкосновения войск на границе двух стран, передает ТАСС.
"15 июля утром разведывательно-диверсионная группа противника пыталась перейти линию соприкосновения войск на госгранице Азербайджана и Армении в направлении Газахского района. В результате бдительности подразделений ВС Азербайджана провокационная попытка неприятеля пресечена", — сообщила пресс-служба ведомства.
По данным азербайджанского Минобороны, «понеся потери, группа вынуждена была отступить, один ее член взят в плен». «Пленный назвался Кареном Казаряном, 1984 года рождения», — отмечается в информации. Азербайджанская армия потерь не понесла, сообщили в Баку.
Министерство обороны Армении опровергло заявление азербайджанского оборонного ведомства о предотвращении диверсии на границе. «Министерство обороны Армении официально заявляет, что плененный житель приграничного села Карен Газарн не служит и никогда не служил в вооруженных силах республики», — написал в Facebok пресс-секретарь Минобороны Арцрун Ованнисян, добавив, что «глава оборонного ведомства Давид Тоноян, который является также председателем Межведомственной комиссии по вопросам заложников, пленных и без вести пропавших, обратился в ереванский офис МККК для организации возвращения гражданина Армении»
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