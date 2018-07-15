Ещё
В Баку заявили о предотвращении вылазки диверсионной группы ВС Армении
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Баку заявили о предотвращении вылазки диверсионной группы ВС Армении 

РИА Новости 3 часа назад
БАКУ/ЕРЕВАН, 15 июл — РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило в воскресенье о предотвращении вылазки диверсионно-разведывательной группы ВС Армении на границе и пленении армянского военнослужащего.
"Сегодня в утренние часы диверсионно-разведывательная группа ВС Армении пыталась осуществить вылазку на границе, в направлении Газахского района. Вылазка предотвращена, противник был вынужден отступить, неся потери. Взят в плен армянский военнослужащий, член диверсионной группы", — сообщила пресс-служба военного ведомства.
По данным МО Азербайджана, плененный военнослужащий — Карен Казарян 1984 года рождения. «ВС Азербайджана не понесли потерь», — уточнило ведомство.
Комментарием по данному инциденту со стороны Еревана РИА Новости пока не располагает.
Последние новости
В ЕК объяснили, почему Юнкер плохо держался на ногах на саммите НАТО Порошенко рассказал, как хотел бы покупать российский газ Латвийцы поделились приятными воспоминаниями о "советской оккупации"
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макрон пожелал покинуть Россию сразу после финала ЧМ90
«Будут воровать в два раза больше»225
«Слышны были только крики людей»: ЧП на борту Ryanair106
Отрезало ногу и упал с высоты. «Дикий поезд» убил механика13
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии57
Видео
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
01:24
Хабенский попал в базу украинского «Миротворца»
Украина В мире
00:12
Уничтоженный Израилем беспилотник оказался российским
Армия Ближний Восток
02:16
«Будут воровать в два раза больше»
Общество Другое
01:31
«Не испытывает восторга относительно Украины»
В мире Статьи
02:56
Макрон пожелал покинуть Россию сразу после финала ЧМ
В мире
00:28
Шнурова застукали с подругой Матильды
Шоу-бизнес
04:17
На успех встречи Путина и Трампа уже делают ставки
Экономика Статьи
00:50
Тимошенко и Коломойского застали вместе в отеле
Украина В мире
01:29
Супруга Щербакова борется с смертельной болезнью
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение