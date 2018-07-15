В Баку заявили о предотвращении вылазки диверсионной группы ВС Армении

"Сегодня в утренние часы диверсионно-разведывательная группа ВС Армении пыталась осуществить вылазку на границе, в направлении Газахского района. Вылазка предотвращена, противник был вынужден отступить, неся потери. Взят в плен армянский военнослужащий, член диверсионной группы", — сообщила пресс-служба военного ведомства.

По данным МО Азербайджана, плененный военнослужащий — Карен Казарян 1984 года рождения. «ВС Азербайджана не понесли потерь», — уточнило ведомство.

Комментарием по данному инциденту со стороны Еревана РИА Новости пока не располагает.