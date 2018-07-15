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Премьер Гаити подал в отставку из-за массовых беспорядков
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Премьер Гаити подал в отставку из-за массовых беспорядков 

Газета.Ru 56 минут назад
Фото: Газета.Ru
Премьер-министр Гаити Жак Ги Лафонтан подал в отставку из-за массовых беспорядков, которые связаны с повышением цен на топливо. Об этом сообщает Associated Press.
По данным агентства, Лафонтан ушел в отставку из-за протестов, которые были вызваны попыткой правительства Гаити поднять цены на топливо.
Как отмечается, президент страны принял отставку премьера.
Ранее сообщалось, что граждане США оказались заблокированы в гостинице в Гаити из-за беспорядков.
Как отмечалось, участники акций протеста заблокировали дороги в столице Гаити и сожгли несколько автомобилей.
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