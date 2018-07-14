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Представители Армении и РФ обсудили вопросы сотрудничества в налоговой и таможенной сферах
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Представители Армении и РФ обсудили вопросы сотрудничества в налоговой и таможенной сферах 

ТАСС 2 часа назад
ЕРЕВАН, 14 июля. /ТАСС/. Председатель Комитета государственных доходов Армении Давид Ананян и посол России в Армении Сергей Копыркин обсудили в субботу вопросы двустороннего сотрудничества в налоговой и таможенной сферах. Соответствующее заявление распространила пресс-служба комитета.
"В ходе встречи обсуждались вопросы, представляющие взаимный интерес. В частности, была высоко оценена договорная база, созданная в налоговой и таможенной сферах. Стороны высоко оценили двустороннее сотрудничество в вопросах налоговой и таможенной политики на различных международных платформах", — информирует пресс-служба.
Как говорится в заявлении ведомства, «между сторонами достигнута договоренность о продолжении сотрудничества для улучшения инвестиционного климата и увеличения объема товарооборота между двумя странами».
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