Представители Армении и РФ обсудили вопросы сотрудничества в налоговой и таможенной сферах

ЕРЕВАН , 14 июля. / ТАСС /. Председатель Комитета государственных доходов Армении Давид Ананян и посол России в Армении Сергей Копыркин обсудили в субботу вопросы двустороннего сотрудничества в налоговой и таможенной сферах. Соответствующее заявление распространила пресс-служба комитета.

"В ходе встречи обсуждались вопросы, представляющие взаимный интерес. В частности, была высоко оценена договорная база, созданная в налоговой и таможенной сферах. Стороны высоко оценили двустороннее сотрудничество в вопросах налоговой и таможенной политики на различных международных платформах", — информирует пресс-служба.

Как говорится в заявлении ведомства, «между сторонами достигнута договоренность о продолжении сотрудничества для улучшения инвестиционного климата и увеличения объема товарооборота между двумя странами».