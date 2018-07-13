Россия предложила Армении сделать дороги платными

"Российская сторона предложила армянской рассмотреть целесообразность внедрения системы взимания платы за пользование автомобильными дорогами в Армении, аналогичной российской системе «Платон», — говорится в сообщении.

На встрече также было подчеркнуто стабильное развитие сотрудничества в транспортной сфере, и в частности, продолжение работы по совершенствованию функционирования МАПП «Верхний Ларс».

Стороны также обсудили вопрос о создании совместного инвестфонда, который, в частности, займется поддержкой партнерств в IT-сфере. Григорян и Дитрих сошлись во мнении, что необходимо проработать вопрос расширения поставок армянской продукции на российский рынок.