Россия предложила Армении сделать дороги платными 

ЕРЕВАН, 13 июл — Sputnik. Россия предложила Армении рассмотреть целесообразность внедрения системы взимания платы, аналогичной «Платону». Об этом говорится в сообщении Минтранса РФ, опубликованного по итогам встречи сопредседателей межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Арменией — российского министра транспорта Евгения Дитриха и вице-премьера Армении Мгера Григоряна.
"Российская сторона предложила армянской рассмотреть целесообразность внедрения системы взимания платы за пользование автомобильными дорогами в Армении, аналогичной российской системе «Платон», — говорится в сообщении.
На встрече также было подчеркнуто стабильное развитие сотрудничества в транспортной сфере, и в частности, продолжение работы по совершенствованию функционирования МАПП «Верхний Ларс».
Стороны также обсудили вопрос о создании совместного инвестфонда, который, в частности, займется поддержкой партнерств в IT-сфере. Григорян и Дитрих сошлись во мнении, что необходимо проработать вопрос расширения поставок армянской продукции на российский рынок.