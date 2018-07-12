Проводится Международный молодёжный конкурс «Вместе против коррупции!» 

В качестве соорганизаторов конкурса выступают генеральные прокуратуры стран СНГ: Республики Армения, Республики Беларусь, Кыргызской Республики, а также Агентство по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан и Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции. Принимать участие в конкурсе могут граждане России и граждане всех этих стран в возрасте от 14 до 35 лет. Конкурсанты должны будут создать антикоррупцонные плакаты и рекламные ролики, в которых будут отображены механизмы государства по борьбе с коррупцией во всех сферах общественной жизни.
Победителей конкурса планируется наградить в Международный день борьбы с коррупцией — 9 декабря. Работы принимаются со 2 июля по 9 октября.