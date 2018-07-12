В ШОС заявили о необходимости усилить борьбу с терроризмом

"Подчеркнута необходимость наращивания совместных усилий в борьбе с международным терроризмом, экстремизмом и незаконным оборотом наркотиков, обеспечении надежной безопасности и устойчивого развития в регионе и мире в целом", — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства РФ.

"Участники обстоятельно обсудили практические меры по дальнейшему укреплению роли ШОС в международных и региональных делах, развитию взаимодействия с ООН и ее специализированными учреждениями, другими международными организациями и объединениями", — отмечает МИД РФ.

Заседание прошло под председательством заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Игоря Моргулова . Участники встречи признали целесообразным проводить подобные переговоры на регулярной основе, сообщается на сайте министерства.