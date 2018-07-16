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Заседание горсовета Еревана не собрало кворума для выборов мэра
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Заседание горсовета Еревана не собрало кворума для выборов мэра 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ЕРЕВАН, 16 июл — РИА Новости. Заседание совета старейшин (горсовета) Еревана, на котором должны были избрать мэра города, не состоялось из-за отсутствия кворума, передает в понедельник корреспондент РИА Новости.
Выборы нового градоначальника должны состояться 16 июля на внеочередном заседании совета старейшин. Если членам горсовета не удастся избрать мэра, то он будет распущен и правительство назначит выборы совета.
"На заседании присутствуют пять членов совета старейшин. Заседание неправомочно, так как в нем не участвуют более половины состава совета", — сказал вице-мэр столицы Камо Ареян. Он объявил тридцатиминутный перерыв, однако собрать кворум за это время не удастся, так как ранее фракции бывшей правящей Республиканской партии Армении и возглавляемой премьером Николом Пашиняном «Елк» (Исход) заявили, что не выдвинут своего кандидата и участвовать в заседании не будут.
Единственным кандидатом в градоначальники является лидер оппозиционной фракции «Еркир цирани» (Страна абрикоса) Заруи Постанджян.
В совет старейшин Еревана, состоящий из 65 человек, входят три фракции. Бывшей правящей Республиканской партии Армении принадлежат 46 мандатов горсовета, фракциям «Елк» и «Еркир цирани» — 14 и три мандата. Ранее в оппозиционную фракцию «Еркир цирани» входили пять депутатов, позднее двое из них покинули фракцию.
Бывший мэр Еревана Тарон Маргарян заявил о сложении полномочий 9 июля. Ранее в армянской столице проходили акции протеста с требованием его отставки. Противники градоначальника обвиняли его в неэффективном управлении. Кроме того, в интернет был выложен фильм о крупном состоянии и недвижимости Маргаряна.
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