Заседание горсовета Еревана не собрало кворума для выборов мэра

ЕРЕВАН , 16 июл — РИА Новости . Заседание совета старейшин (горсовета) Еревана, на котором должны были избрать мэра города, не состоялось из-за отсутствия кворума, передает в понедельник корреспондент РИА Новости.

Выборы нового градоначальника должны состояться 16 июля на внеочередном заседании совета старейшин. Если членам горсовета не удастся избрать мэра, то он будет распущен и правительство назначит выборы совета.

"На заседании присутствуют пять членов совета старейшин. Заседание неправомочно, так как в нем не участвуют более половины состава совета", — сказал вице-мэр столицы Камо Ареян. Он объявил тридцатиминутный перерыв, однако собрать кворум за это время не удастся, так как ранее фракции бывшей правящей Республиканской партии Армении и возглавляемой премьером Николом Пашиняном «Елк» (Исход) заявили, что не выдвинут своего кандидата и участвовать в заседании не будут.

Единственным кандидатом в градоначальники является лидер оппозиционной фракции «Еркир цирани» (Страна абрикоса) Заруи Постанджян.

В совет старейшин Еревана, состоящий из 65 человек, входят три фракции. Бывшей правящей Республиканской партии Армении принадлежат 46 мандатов горсовета, фракциям «Елк» и «Еркир цирани» — 14 и три мандата. Ранее в оппозиционную фракцию «Еркир цирани» входили пять депутатов, позднее двое из них покинули фракцию.