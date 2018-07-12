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Выборы нового мэра Еревана назначили на 16 июля
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Выборы нового мэра Еревана назначили на 16 июля 

Мир24 3 часа назад
Фото: ИА Regnum
Выборы нового мэра Еревана пройдут 16 июля, сообщает «МИР 24». Такое решение принял совет старейшин на внеочередном заседании.
«За проект решения о проведении внеочередных выборов мэра Еревана 16 июля 2018 года проголосовали 35 человек, против — 11, воздержался один. Принимая за основу отставку мэра Еревана Тарона Маргаряна и руководствуясь законом «О местном самоуправлении в городе», признать его полномочия досрочно прекращенными с 9 июля 2018 года», — сказал первый вице-мэр столицы Армении Камо Ареян.
Согласно закону, мэра избирает совет старейшин. Республиканская партия в нем сохраняет большинство — 46 мест из 65.
Бывший мэр заявил о сложении полномочий 9 июля после обвинений в неэффективном градоуправлении. Ранее в столице проходили акции с требованием его отставки.
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