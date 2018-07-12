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В 2018 году в Приангарье сократилось число нелегалов из Китая
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В 2018 году в Приангарье сократилось число нелегалов из Китая 

АиФ Иркутск 14 часов назад
Фото: АиФ Иркутск
Об этом сообщает Управление федеральной службы судебных приставов по Иркутской области. Так, в январе-июне до государственной границы препроводили всего 7 граждан из Поднебесной, в то время как ещё три года назад эта цифра достигала более ста человек.
По статистике, миграционный режим из года в год больше других нарушают уроженцы Узбекистана и Таджикистана. С начала года судебные приставы отправили в Узбекистан 195 человек, в Таджикистан — 56. Также в текущем году сроки пребывания в России нарушили граждане Кыргызстана, Украины, Азербайджана, Грузии, Армении, Казахстана, Молдовы, Республики Беларусь и Кореи.
Всего же, с января по июнь 2018 года из Приангарья выдворили 314 нелегальных мигрантов. Это на 65 человек больше, чем за такой же период прошлого года.
Все выдворенные иностранцы в течение пяти лет не смогут въехать на территорию России, поскольку совершили правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации).
Ещё 99 иностранных граждан находятся в специальном приёмнике, где они ожидают своей очереди отправиться на историческую родину.
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