Беларусь провела предварительную презентацию павильона на предстоящей Первой международной выставке импорта в Шанхае

Минск , 11 июля / Синьхуа / — Беларусь провела сегодня предварительную презентацию национального павильона на Первой китайской международной выставке импорта, которая 5-10 ноября состоится в Шанхае

Китай рассчитывает на активное участие Беларуси в этой выставке, отметил посол КНР в Беларуси Цуй Цимин сегодня в Минске на мероприятии в посольстве, посвященном презентации национального павильона Беларуси. Он считает, что белорусские товары отличаются высоким качеством, и они важны для китайского рынка. А выставка в Шанхае должна стать своего рода новой платформой для активного продвижения белорусских товаров в Китае и создания новых векторов белорусско-китайского сотрудничества, сказал посол.

Александра Лукашенко. Он подчеркнул, что всестороннее стратегическое партнерство между Китаем и Беларусью активно развивается при личной поддержке лидеров двух государств — Си Цзиньпина

Заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас, в свою очередь, поблагодарил посла КНР за помощь в организации презентации, которая прошла в посольстве Китая в Минске. Он обратил внимание на тот факт, что подготовку к участию Беларуси в данной выставке курирует глава правительства.

На мероприятии, в котором участвовали белорусские и китайские представители, презентовали промышленный, туристический, инвестиционный, транспортно-логистический, научно-технический и культурный потенциал Беларуси. —0—