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Беларусь провела предварительную презентацию павильона на предстоящей Первой международной выставке импорта в Шанхае
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Беларусь провела предварительную презентацию павильона на предстоящей Первой международной выставке импорта в Шанхае 

ИА Синьхуа 21 час назад
Минск, 11 июля /Синьхуа/ — Беларусь провела сегодня предварительную презентацию национального павильона на Первой китайской международной выставке импорта, которая 5-10 ноября состоится в Шанхае.
Китай рассчитывает на активное участие Беларуси в этой выставке, отметил посол КНР в Беларуси Цуй Цимин сегодня в Минске на мероприятии в посольстве, посвященном презентации национального павильона Беларуси. Он считает, что белорусские товары отличаются высоким качеством, и они важны для китайского рынка. А выставка в Шанхае должна стать своего рода новой платформой для активного продвижения белорусских товаров в Китае и создания новых векторов белорусско-китайского сотрудничества, сказал посол.
Он подчеркнул, что всестороннее стратегическое партнерство между Китаем и Беларусью активно развивается при личной поддержке лидеров двух государств — Си Цзиньпина и Александра Лукашенко.
Заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас, в свою очередь, поблагодарил посла КНР за помощь в организации презентации, которая прошла в посольстве Китая в Минске. Он обратил внимание на тот факт, что подготовку к участию Беларуси в данной выставке курирует глава правительства.
На мероприятии, в котором участвовали белорусские и китайские представители, презентовали промышленный, туристический, инвестиционный, транспортно-логистический, научно-технический и культурный потенциал Беларуси. —0—
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