Военнослужащие Судана и Таджикистана впервые примут участие в международном конкурсе «Отличники войсковой разведки»

Китая, Армении, Белоруссии, Судана, Зимбабве, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана. А всего за звание лучших разведчиков будут сражаться 9 команд — военнослужащие из России

В международном этапе армейского конкурса «Отличники войсковой разведки», который пройдет с 28 июля по 11 августа в Новосибирской области , впервые примут участие команды разведчиков из Судана и Таджикистана.

За звание лучших разведчиков на международных соревнованиях будут сражаться 9 команд — военнослужащие из Российской Федерации, Китайской Народной Республики, Республик Армении, Белоруссии, Судана, Зимбабве, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана. Отстаивать честь России на конкурсе будут курсанты Новосибирского высшего военного командного училища.