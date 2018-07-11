Военнослужащие Судана и Таджикистана впервые примут участие в международном конкурсе «Отличники войсковой разведки» 

А всего за звание лучших разведчиков будут сражаться 9 команд — военнослужащие из России, Китая, Армении, Белоруссии, Судана, Зимбабве, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана.
В международном этапе армейского конкурса «Отличники войсковой разведки», который пройдет с 28 июля по 11 августа в Новосибирской области, впервые примут участие команды разведчиков из Судана и Таджикистана.
За звание лучших разведчиков на международных соревнованиях будут сражаться 9 команд — военнослужащие из Российской Федерации, Китайской Народной Республики, Республик Армении, Белоруссии, Судана, Зимбабве, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана. Отстаивать честь России на конкурсе будут курсанты Новосибирского высшего военного командного училища.
Армейские международные игры — 2018 стартуют 28 июля на территории семи государств — Азербайджана, Армении, Белоруссии, Ирана, Казахстана, Китая и России.