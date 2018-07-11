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Более половины граждан Молдавии против вступления в НАТО, показал опрос
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Более половины граждан Молдавии против вступления в НАТО, показал опрос 

РИА Новости 11 июля 2018
КИШИНЕВ, 11 июл — РИА Новости. Более 60% жителей Молдавии в случае организации всенародного референдума проголосовали бы против вступления республики в НАТО, за — только 21,9%, свидетельствуют данные социологического опроса «Барометр общественного мнения», представленные в среду Ассоциацией социологов и демографов.
За вступление Молдавии в НАТО проголосовали бы только 21,9% респондентов (19,4% — в январе 2018), против — 61,2% (60,8%).
"Эти цифры объясняются тем, что около 20% населения очень лояльно относятся к идее евроинтеграции, они «прозападники». Из тех 60%, кто против вступления, около 50% придерживаются левых взглядов, еще 10% считают, что присоединение к НАТО не решит существующие проблемы, а создаст дополнительные", — объяснил программный директор Ассоциации социологов и демографов Николай Бодян.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действуют информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО. Против этого неоднократно выступал президент Молдавии Игорь Додон. Ранее он заявлял, что по-прежнему настаивает на международном признании нейтралитета республики.
Социологическое исследование проводилось с 26 июня по 7 июля. В нем приняли участие 1195 человек. Максимальная погрешность составляет 3%.
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