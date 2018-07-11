Товарооборот Свердловской области и Белоруссии в первом квартале 2018 года вырос почти на треть к аналогичному периоду прошлого года — до 73 миллионов долларов. Беларусь продолжает оставаться для региона одним из главных экономических партнеров. Об этом заявил первый заместитель губернатора Алексей Орлов 11 июля на рабочей встрече с министром промышленности Республики Беларусь Виталием Вовком.
Алексей Орлов от имени губернатора Евгения Куйвашева приветствовал делегацию Беларуси в качестве почетных гостей и участников международной промышленной выставки ИННОПРОМ.
«По итогам 2017 года взаимный товарооборот вырос на 32 процента и остановился на уровне 260 миллионов долларов. Белоруссия вошла в десятку крупнейших торговых партнеров Свердловской области и прочно удерживает вторую позицию по объемам двусторонней торговли среди стран СНГ, уступая по указанному показателю лишь Казахстану. По итогам первого квартала 2018 года товарооборот уже составил около 73 миллиона долларов, что на 28 процентов выше показателя за аналогичный период 2017 года. Это воодушевляющие данные и я уверен, что обе стороны заинтересованы в сохранении и усилении наметившейся положительной тенденции», — сказал первый заместитель губернатора Свердловской области.
Определенную динамику двусторонние связи получили благодаря работе в рамках институтов по развитию двустороннего сотрудничества, созданных при активной поддержке Правительства Республики Беларусь. Это и совет делового сотрудничества, и рабочие группы по промышленности и энергетике. Большую роль играют также и контакты между предприятиями и компаниями Свердловской области и Белоруссии, к примеру «Синара — Транспортные машины» и «БЕЛАЗ».
«ИННОПРОМ — это форум международного масштаба, который с каждым годом набирает силу, становится все серьезнее и интереснее за счет участия представителей мирового технического сообщества. Нам тоже есть, что показать вашим предприятиям», — подчеркнул министр промышленности Белоруссии.
Виталий Вовк поблагодарил уральцев за прием, отметив, что программа пребывания белорусской делегации в Свердловской области и работы на площадке ИННОПРОМа в 2018 году получилась более насыщенной, чем обычно. Так, представителям органов власти и бизнеса Белоруссии удалось побывать на свердловских предприятиях, обсудить вопрос сотрудничества в сферах энергетики и строительства атомных станций, производства электродвигателей и так далее. В числе перспективных направлений взаимодействия министр также назвал разработку совместных проектов в области строительства социальных объектов и, в частности, школ, а также организацию поставок продуктов питания.
Делегации официальных и деловых кругов Республики Беларусь на протяжении многих лет принимают активное участие в мероприятиях выставки ИННОПРОМ. Этот год не стал исключением. На выставке организована национальная экспозиция Республики Беларусь, в регионе работает делегация министерства энергетики страны.