Товарооборот Среднего Урала и Белоруссии стабильно растет и в I квартале 2018 года увеличился почти на треть — до 73…

Товарооборот Свердловской области Белоруссии в первом квартале 2018 года вырос почти на треть к аналогичному периоду прошлого года — до 73 миллионов долларов. Беларусь продолжает оставаться для региона одним из главных экономических партнеров. Об этом заявил первый заместитель губернатора Алексей Орлов 11 июля на рабочей встрече с министром промышленности Республики Беларусь Виталием Вовком.

Алексей Орлов от имени губернатора Евгения Куйвашева приветствовал делегацию Беларуси в качестве почетных гостей и участников международной промышленной выставки ИННОПРОМ.

«По итогам 2017 года взаимный товарооборот вырос на 32 процента и остановился на уровне 260 миллионов долларов. Белоруссия вошла в десятку крупнейших торговых партнеров Свердловской области и прочно удерживает вторую позицию по объемам двусторонней торговли среди стран СНГ, уступая по указанному показателю лишь Казахстану . По итогам первого квартала 2018 года товарооборот уже составил около 73 миллиона долларов, что на 28 процентов выше показателя за аналогичный период 2017 года. Это воодушевляющие данные и я уверен, что обе стороны заинтересованы в сохранении и усилении наметившейся положительной тенденции», — сказал первый заместитель губернатора Свердловской области.

Определенную динамику двусторонние связи получили благодаря работе в рамках институтов по развитию двустороннего сотрудничества, созданных при активной поддержке Правительства Республики Беларусь. Это и совет делового сотрудничества, и рабочие группы по промышленности и энергетике. Большую роль играют также и контакты между предприятиями и компаниями Свердловской области и Белоруссии, к примеру «Синара — Транспортные машины» и «БЕЛАЗ».

«ИННОПРОМ — это форум международного масштаба, который с каждым годом набирает силу, становится все серьезнее и интереснее за счет участия представителей мирового технического сообщества. Нам тоже есть, что показать вашим предприятиям», — подчеркнул министр промышленности Белоруссии.

Виталий Вовк поблагодарил уральцев за прием, отметив, что программа пребывания белорусской делегации в Свердловской области и работы на площадке ИННОПРОМа в 2018 году получилась более насыщенной, чем обычно. Так, представителям органов власти и бизнеса Белоруссии удалось побывать на свердловских предприятиях, обсудить вопрос сотрудничества в сферах энергетики и строительства атомных станций, производства электродвигателей и так далее. В числе перспективных направлений взаимодействия министр также назвал разработку совместных проектов в области строительства социальных объектов и, в частности, школ, а также организацию поставок продуктов питания.