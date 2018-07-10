В Институте СНГ рассказали, какую роль сыграл Азербайджан в смене власти в Армении

Азербайджан внес вклад в смену власти в Армении . Об этом на расширенном заседании правительства заявил президент страны Ильхам Алиев. По его словам, Баку способствовал изгнанию с политической арены в Армении «криминального режима Сержа Саргсяна », однако азербайджанский президент пояснил, что не намерен рассказывать подробности. Об этом сообщает «Интерфакс».

Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин рассказал НСН, кому адресованы слова Алиева.

«Это явно высказывание для внутреннего употребления. Каких-либо симпатизантов Баку найти в Ереване невозможно. Это могло быть сказано из желания присоединиться к тому процессу, который явно шел без азербайджанской стороны», — заметил он.

По мнению эксперта, смена власти в Армении вряд ли будет способствовать разрешению конфликта вокруг Нагорного Карабаха.

«В двух словах ответить на этот вопрос невозможно. Пока что степень возможного компромисса, который допускается каждой из сторон, находится слишком далеко от позиции, которая могла бы позволить выйти на соглашение по Карабаху», — добавил он.