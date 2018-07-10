Алиев заявил, что в свержении Саргсяна поучаствовал Азербайджан

Баку «примазывается» к армянской революции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев , выступая на расширенном заседании правительства по итогам первого полугодия 2018 года, заявил, что Баку внес значительный вклад в победу революции в Армении , в результате которой премьер-министром страны стал Никол Пашинян . «Я хочу сказать, что есть и наша роль в изгнании с политической арены в Армении режима Сержа Саргсяна . — сообщил Алиев. — Я не хочу об этом говорить и раздувать нашу роль. Могу только сказать, что политика изоляции, которую мы проводим в отношении Армении, оправдывает себя».

Вот что надо исключить сразу, так это то, что президент Азербайджана, дескать, выступал среди своих и его высказывания не предназначались для широкой публики. Политик с таким опытом, как у Ильхама Алиева, должен хорошо понимать, что любые его высказывания сразу же станут достоянием широкой публики и вызовут общественный резонанс. Так на какой же резонанс рассчитывал глава Азербайджана?

На первый взгляд, это заявление можно воспринять, как приглашение Еревана к диалогу. Ильхам Алиев выражает надежду, что новое правительство Армении займет «конструктивную» позицию в вопросе карабахского урегулирования. Но, возможно, его представления о «конструктивности» отличаются от мнения на этот счет Еревана.

«В связи с этим возникает неожиданный для Баку вопрос. — говорит чрезвычайный и полномочный посол в отставке Владимир Казимиров , в 90-е годы — представитель президента РФ по Карабаху и сопредседатель Минской группы ОБСЕ. — Дело в том, что новое руководство Армении ставило вопрос о включении Нагорного Карабаха в переговорный процесс. Если Баку всерьез приглашает Ереван к переговорам, то стоило бы с этим предложением Еревана согласиться. Это был бы более конструктивный переговорный процесс с участием всех трех конфликтующих сторон. Когда я был руководителем российской посреднической миссии, мы с самого начала на этом настаивали. И первые контакты Баку по мирному урегулированию были именно со Степанакертом, а не с Ереваном. Соглашение о перемирии 9 мая 1994 года было сначала подписано в Баку министром обороны Азербайджана Мамедовым именно с Нагорным Карабахом, без участия Армении. И только потом получили согласие Еревана включиться и тоже подписать этот документ».

В то же время политические оппоненты Ильхама Алиева в самом Азербайджане считают, что его заявление было рассчитано не на внешнюю, а на внутреннюю аудиторию.

«Это заявление сделано в контексте взаимоотношений Ильхама Алиева и Сержа Саргсяна. — утверждает азербайджанский политолог Ариф Юнусов, ныне политэмигрант, проживающий в Европе. — В последние годы их отношения были очень плохими, и это ни для кого не было секретом. События в Армении вызвали радость у азербайджанских властей. В начале этого месяца министр обороны Азербайджана уже говорил о том, что якобы в майских событиях в Ереване Баку сыграл большую роль. И теперь Ильхам Алиев просто повторил это. Почему? Ситуация в Азербайджане сегодня очень непростая. Несколько дней назад после аварии на Мингячевирской ГЭС буквально вся страна осталась без света, затем без воды, без газа. Остановилось метро. Были смерти детей в больницах. Это вызвало очень негативную реакцию населения. А 3 июля было покушение на мэра второго по значимости в республике города Гянджа Эльмара Велиева. Он тяжело ранен. Велиев — фигура одиозная, и это покушение тоже вызвало бурную реакцию. Кстати, Юнис Сафаров, который покушался на мэра — гражданин России . Тема Армении в подобной накаленной ситуации может быть поднята для отвлечения внимания населения. Версию о том, что Баку как-то поучаствовал в революции в Армении, в Азербайджане никто всерьез не воспринял. Над этим просто смеются».

Так что любые подозрения, что нынешний премьер Армении Никол Пашинян — агент Баку, которые могли возникнуть после заявления Ильхама Алиева, должны быть отметены, как не имеющие под собой никаких оснований.