Ещё
Беларусь и Латвия обсудили проведение хоккейного ЧМ в 2021 году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Беларусь и Латвия обсудили проведение хоккейного ЧМ в 2021 году 

Мир24 12 часов назад
Парламентарии Беларуси и Латвии обсудили в Минске совместное проведение чемпионата мира по хоккею, сообщает «МИР 24». Минск и Рига примут мировое первенство в 2021 году.
«В наших отношениях нет каких-то проблемных, серьезных вопросов, которые мешали бы развитию нашего сотрудничества. И хочу сказать, что Республика Беларусь открыта для широкого сотрудничества по многим направлениям, которые представляют интерес и для Латвии, и для нашей страны», — сказал председателя Палаты представителей Национального собрания республики Владимир Андрейченко.
Он отметил, что отсутствие проблемных вопросов способствует развитию добрососедских отношений между странами.
На встрече в белорусской столице говорили и об экономике. В прошлом году Беларусь и Латвия наторговали между собой почти на 450 миллионов долларов. Стороны подтвердили намерение увеличить товарооборот.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Минск: после войны и сейчас Си Цзиньпин назвал Казахстан и КНР «всесторонними стратегическими партнерами» Штайнмайер отметил открытость отношений Германии и Беларуси
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина хочет расторгнуть договор с РФ по Азовскому морю164
Индия испугалась российских истребителей43
Отца Майкла Джексона обвинили в кастрации сына5
Украина создает школу детей для «уничтожения» России116
Россиянам подарили надежду по выходу на пенсию962
Видео
01:14
Путь Макрона: счастье в России и недовольство во Франции
В мире Статьи
01:15
Украина хочет расторгнуть договор с РФ по Азовскому морю
В мире Украина
04:20
Украина создает школу детей для «уничтожения» России
Армия Украина
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
06:25
Британия отменит свободу передвижения
В мире
03:11
СК опубликовал мультик о попадающих в тюрьму подростках
Общество
02:02
Багдасарян предложили лишить гражданства
Шоу-бизнес Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение