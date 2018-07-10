Беларусь и Латвия обсудили проведение хоккейного ЧМ в 2021 году

Парламентарии Беларуси Латвии обсудили в Минске совместное проведение чемпионата мира по хоккею, сообщает «МИР 24». Минск и Рига примут мировое первенство в 2021 году.

«В наших отношениях нет каких-то проблемных, серьезных вопросов, которые мешали бы развитию нашего сотрудничества. И хочу сказать, что Республика Беларусь открыта для широкого сотрудничества по многим направлениям, которые представляют интерес и для Латвии, и для нашей страны», — сказал председателя Палаты представителей Национального собрания республики Владимир Андрейченко.

Он отметил, что отсутствие проблемных вопросов способствует развитию добрососедских отношений между странами.

На встрече в белорусской столице говорили и об экономике. В прошлом году Беларусь и Латвия наторговали между собой почти на 450 миллионов долларов. Стороны подтвердили намерение увеличить товарооборот.

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