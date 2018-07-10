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Премьер Армении встретится с генсеком НАТО в рамках саммита в Брюсселе
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Премьер Армении встретится с генсеком НАТО в рамках саммита в Брюсселе 

ТАСС 3 часа назад
ЕРЕВАН, 10 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 11 июля совершит визит в Брюссель, в ходе которого планируется встреча с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом во вторник сообщает пресс-служба главы армянского кабмина.
"С 11 по 13 июля премьер-министр Армении Никол Пашинян совершит рабочий визит в Королевство Бельгии. В рамках визита премьер-министр Пашинян встретится с руководством Евросоюза, а также будет иметь двусторонние встречи с главами ряда государств и правительств. Также состоится встреча премьер-министра с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом", — говорится в сообщении пресс-службы правительства.
Пашинян примет участие во встрече глав государств, участвующих в миссии «Решительная поддержка» в Афганистане, которая пройдет в рамках саммита НАТО.
Также планируется выступление премьер-министра Пашиняна в фонде Карнеги.
Операция «Решительная поддержка» — миссия НАТО по обучению и оказанию помощи правительственным силам Афганистана, которая началась 1 января 2015 года. Армянские миротворческие силы участвуют в миссии в составе немецкой военной группировки.
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