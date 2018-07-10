Борьба с коррупцией пополнила бюджет Армении на $42 млн

В казну Армении за полтора месяца вернули 42 миллиона долларов благодаря работе правоохранительных органов , сообщает «МИР 24». Это неуплаченные налоги и средства теневого сектора экономики.

«Это важный показатель, и мы должны продолжить работу в данном направлении. Дела по незаконному обогащению, хищениям, присвоениям также по своему объему большие и находятся в процессе. Мы вернем в госбюджет серьезные средства, до конца компенсируем нанесенный государству ущерб», — говорит премьер-министр республики Никол Пашинян.

Также он подчеркнул, что из возвращенных в госбюджет средств примерно 20 миллионов долларов правительство направит регионам в качестве помощи.

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