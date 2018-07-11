Узбекистан и ЕС запустили проект по защите детей, затронутых миграцией

Ташкент, 11 июля / Синьхуа / — Комитет женщин Узбекистана ЮНИСЕФ при поддержке ЕС запустили проект по защите детей, затронутых миграцией. Об этом во вторник сообщили в представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане.

По словам главы представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане Саши Грауманна, при поддержке ЕС ЮНИСЕФ намерен обеспечить лучшую защиту детей, оставленных родителями-мигрантами, и детей в процессе транзита. «Это включает защиту детей от насилия и эксплуатации, обеспечение доступа к таким базовым услугам, как здравоохранение и образование, а также обеспечение их легального статуса», — отметил он.

Проект будет осуществляться до конца 2020 года в четырех областях Узбекистана. —0—