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Узбекистан и ЕС запустили проект по защите детей, затронутых миграцией
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Узбекистан и ЕС запустили проект по защите детей, затронутых миграцией 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Фото: 711.ru
Ташкент, 11 июля /Синьхуа/ — Комитет женщин Узбекистана и ЮНИСЕФ при поддержке ЕС запустили проект по защите детей, затронутых миграцией. Об этом во вторник сообщили в представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане.
По словам главы представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане Саши Грауманна, при поддержке ЕС ЮНИСЕФ намерен обеспечить лучшую защиту детей, оставленных родителями-мигрантами, и детей в процессе транзита. «Это включает защиту детей от насилия и эксплуатации, обеспечение доступа к таким базовым услугам, как здравоохранение и образование, а также обеспечение их легального статуса», — отметил он.
Проект будет осуществляться до конца 2020 года в четырех областях Узбекистана. —0—
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