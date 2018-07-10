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Минск и Рига решили наращивать сотрудничество
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Минск и Рига решили наращивать сотрудничество 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Минск и Рига, полагают белорусские парламентарии, «имеют все условия для наращивания политического и экономического сотрудничества». Эту позицию сформулировал сегодня председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на встрече с латвийскими коллегами во главе с председателем Комитета по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции сейма Айнарсом Латковскисом, передает БелТА.
Владимир Андрейченко подчеркнул, что его страна «открыта для широкого сотрудничества по многим направлениям, которые представляют интерес и для Латвии». В частности, у сторон есть возможность поделиться опытом в борьбе с коррупцией, наркотрафиком, нелегальной миграцией, считает белорусский депутат.
Во время встречи парламентарии обсудили ход подготовки к чемпионату мира по хоккею, который в 2021 году примут Минск и Рига. В этой связи спикер предложил обсудить подготовку дорожной инфраструктуры, придорожного сервиса. «Мы должны представить имидж Беларуси и Латвии. Возможности у нас такие есть», — уверен он.
Председатель Палаты представителей считает, что у соседей «много перспективных направлений для взаимодействия и парламентарии должны принимать участие в его развитии». Он предложил депутатам наметить совместный план работы, который бы помог точечно решать те или иные вопросы. Речь идет о торгово-экономическом сотрудничестве, региональном взаимодействии, укреплении гуманитарных контактов.
В свою очередь Айнарс Латковскис отметил активизацию взаимодействий правоохранителей Беларуси и Латвии, в том числе в борьбе с нелегальной миграцией, контрабандой. Он подчеркнул необходимость в укреплении контактов на разных уровнях, в том числе между парламентариями. «Мы заинтересованы в сотрудничестве и хороших добрососедских отношениях», — резюмировал латвийский парламентарий.
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