Азербайджан признался в участии в смене власти в Армении

«Есть наша роль в изгнании с политической арены в Армении криминального режима Сержа Саргсяна . Я не хочу об этом говорить и раздувать нашу роль. Могу только сказать, что политика изоляции, которую мы проводим в отношении Армении, оправдывает себя», — сказал Алиев на заседании правительства страны.

По информации Oxu.az, Алиев назвал бывшие власти Армении «хунтой кровопийц». «Армянская государственность уже потерпела крах. В то же время справедливость восторжествовала, хунта кровопийц оставила власть», — указал он.

«То, что говорил я, повторяет армянский народ. Я заявил с трибуны ООН , что это режим коррупционной хунты. Сейчас это повторяет армянский народ. Я говорил, что это кровососущий, воровской, криминальный режим. Сейчас это повторяет армянский народ. Экономический потенциал Армении нулевой, их герои — это воры, генералы — воры», — сказал президент Азербайджана.

В апреле Армению охватили массовые акции протеста против назначения бывшего президента страны Сержа Саргсяна на должность премьер-министра. Оппозиции удалось добиться ухода Саргсяна с должности, а в мае Национальное собрание Армении избрало премьером страны лидера протестов Никола Пашиняна.