Армянская полиция освободила от протестующих канцелярию Святого Эчмиадзина

ЕРЕВАН , 10 июл — РИА Новости . Полиция освободила во вторник от протестующих канцелярию духовного центра Армянской апостольской церкви — Первопрестольного Святого Эчмиадзина, сообщает издание a1plus.am.

Митингующие ворвались в здание канцелярии 6 июля. Они требуют добровольного отказа от сана Верховного патриарха и Католикоса всех армян Гарегина II. Немногочисленные митинги и шествия в рамках инициативы «Новая Армения , новый патриарх» начались после смены светской власти в стране и назначения премьером лидера оппозиции Никола Пашиняна.

"Сегодня утром полиция освободила территорию канцелярии Святого Эчмиадзина от находящихся там членов инициативы «Новая Армения, новый патриарх», — говорится в сообщении.

По данным издания, полиция также убрала с близлежащей территории палатки протестующих.