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Армянская полиция освободила от протестующих канцелярию Святого Эчмиадзина
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Армянская полиция освободила от протестующих канцелярию Святого Эчмиадзина 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ЕРЕВАН, 10 июл — РИА Новости. Полиция освободила во вторник от протестующих канцелярию духовного центра Армянской апостольской церкви — Первопрестольного Святого Эчмиадзина, сообщает издание a1plus.am.
Митингующие ворвались в здание канцелярии 6 июля. Они требуют добровольного отказа от сана Верховного патриарха и Католикоса всех армян Гарегина II. Немногочисленные митинги и шествия в рамках инициативы «Новая Армения, новый патриарх» начались после смены светской власти в стране и назначения премьером лидера оппозиции Никола Пашиняна.
"Сегодня утром полиция освободила территорию канцелярии Святого Эчмиадзина от находящихся там членов инициативы «Новая Армения, новый патриарх», — говорится в сообщении.
По данным издания, полиция также убрала с близлежащей территории палатки протестующих.
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